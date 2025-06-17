كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالعودة إلى مصر، بعدما علقت في العراق لأيام بصحبة الإعلامية هالة سرحان، نتيجة لغلق مطار بغداد، مع تصاعد الهجمات الجوية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

ووجهات إلهام رسالة شكر لـ مهند الخزرجي عضو مجلس النواب العراقي، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "شكرا جزيلاً دكتور مهند الخزرجي عضو مجلس النواب العراقى على مجهوداتك لتذليل كل العقبات لوصولنا لمطار البصرة ومنها إلى مصر من إنتقالات وحراسات وحجوزات الأماكن على الطائرة المباشرة لمصر في أقرب وأسرع وقت".

وأضافت: "سعدت جدا بالتعرف بالسيدة الفاضلة زوجتك ووالدتك الأم الحنونة ربنا يخليهالك، تحياتي لك ولكل العائلة الكريمة، وإن شاء الله نبارك لك بإفتتاح الصرح العظيم، المشروع الاستثمارى الفني مدينة الإنتاج الإعلامي بالعراق، ألف مبروك مقدما و تمنياتي بالتوفيق و النجاح ".

وتوجهت النجمة إلهام شاهين، بمصاحبة الإعلامية هالة سرحان، إلى العراق، منذ 5 أيام لحضور فعاليات الدورة الرابعة عشر للمهرجان الدولي للمرأة الإعلامية، وذلك بدعوة من د. نبراس المعموري "رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات".

وحرصت إلهام، على حضور حفل افتتاح الدورة، وهي ترتدي فستان على الطراز الفرعوني، من تصميم مصمم الأزياء سيف العبيدي.

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