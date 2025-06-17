إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ عودة إلهام شاهين وهالة سرحان للقاهرة رغم غلق مطار بغداد، حلا شيحة تنشر صورًا مع بناتها وتحتفل مع الجمهور بهذه المناسبة، وائل جسار يتعاقد مع "روتانا" وينضم لقائمة نجومها، وصلة هزار بين شيرين رضا ومينا مسعود في عرض فيلم "في عز الضهر"، أحمد العوضي يتعاقد على بطولة فيلم سينمائي جديد إنتاج السبكي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: