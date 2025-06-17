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حدث بالفن | عودة إلهام شاهين وهالة سرحان من العراق والعرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"

12:02 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
حدث بالفن | عودة إلهام شاهين وهالة سرحان من العراق والعرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"

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إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ عودة إلهام شاهين وهالة سرحان للقاهرة رغم غلق مطار بغداد، حلا شيحة تنشر صورًا مع بناتها وتحتفل مع الجمهور بهذه المناسبة، وائل جسار يتعاقد مع "روتانا" وينضم لقائمة نجومها، وصلة هزار بين شيرين رضا ومينا مسعود في عرض فيلم "في عز الضهر"، أحمد العوضي يتعاقد على بطولة فيلم سينمائي جديد إنتاج السبكي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

حدث بالفن عودة إلهام شاهين من العراق عودة هالة سرحان من العراق المطربة لطيفة وفاة شقيق لطيفة الفنان هشام ماجد الفنانة حلا شيحة العوضي يتعاقد على بطولة فيلم وائل جسار يتعاقد مع روتانا النجم العالمي مينا مسعود العرض الخاص لفيلم في عز الضهر ليلى أحمد زاهر شيرين رضا ومينا مسعود

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