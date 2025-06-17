ريهام عبدالغفور تحتفل بعيد الأب وتنشر صورة مع والدها الراحل

كتب - معتز عباس:

استعادت الفنانة ريهام عبدالغفور ذكرياتها مع والدها الراحل الفنان أشرف عبدالغفور، وذلك بالتزامن مع احتفال عيد الأب، الذي يوافق يوم 16 يونيو الجاري.

ونشرت ريهام ستوري عبر حسابها بموقع "انستجرام"، عبارة عن صورة تجمعها بوالدها، مدون عليها: "أفضل أب للأبد".

جدير بالذكر، شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عرض في رمضان 2025، وضم كوكبة من نجوم الفن، وهم: فتحي عبدالوهاب، وإياد نصار وأحمد عزمي وبسمة.

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