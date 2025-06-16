المستشار تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بزيارة عادل إمام

آل الشيخ: الفنان الكبير يتابع الأهلي وسعيد بالتعاون مع محمد ورامي لإنتاج "شمس الزناتي" و"البحث عن فضيحة"

القاهرة- مصراوي:

في مفاجأة فنية كبيرة، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن لقاء خاص مع الفنان الكبير عادل إمام بمنزله اليوم.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ على صفحته على فيسبوك قائلا: "اليوم يوم سعيد جداً بالنسبة لي حيث زرت فيه الأسطورة العربية الأستاذ الكبير عادل إمام، وسعدت جداً برؤيته بصحة وعافية وكعادته لم تخلو الجلسة من بعض الضربات في منتصف الجبهة، ووجدته متابع دقيق لأعمال الصندوق ولأخبار الأفلام والمسرحيات" .

وأضاف المستشار أن الفنان الكبير قال له جملة ستظل عالقة في ذهنه كثيراً وهي (ربنا يسعد بيك مصر)، وقال الفنان عادل إمام أيضا إنه يتنفس المسرح وإنه من أحب وأجمل الأماكن له .

وأكد المستشار أنه ورامي ومحمد أبناء الفنان عادل إمام يجددون الآن فيلم البحث عن فضيحة، وأيضاً شمس الزناتي، وكان سعيدا جداً، مؤكدا أن النجم عادل إمام متابع جيد لفريق الأهلي في كأس العالم للأندية، كما تناول المستشار شاي العروسة بصحبة الفنان الكبير.

وختم المستشار كلماته بدعاء للفنان الكبير قائلا: ربنا يحفظه ويسعده زي ما كان سبب في سعادة الملايين ٦٠ سنة .