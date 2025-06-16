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هذا ما حدث بين "الزعيم" عادل إمام وتركي آل الشيخ في لقائهما الأخير

11:44 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    تركي آل الشيخ على فيسبوك
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    تركي آل الشيخ
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    تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية
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    تركي آل الشيخ
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    عادل إمام
  • عرض 7 صورة
    عادل امام
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كتبت- منى الموجي:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن زيارته لمنزل "الزعيم" عادل إمام اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، مؤكدا أن الأخير يتمتع بصحة جيدة.

والتقط تركي صورة داخل منزل الزعيم، نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تجمعه بنجلي عادل المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام، وحفيده، والمنتج أحمد بدوي، واصفا اليوم بالسعيد، وتطرق لتفاصيل اللقاء ولأبرز نقاط الحوار الذي دار بينه وبين النجم الكبير.

وكتب تركي "اليوم يوم سعيد جداً بالنسبة لي حيث زرت فيه الأسطورة العربية الأستاذ الكبير عادل إمام، وسعدت جداً برؤيته بصحة وعافية، وكعادته لم تخلو الجلسة من بعض الضربات في منتصف الجبهة، ووجدته متابع دقيق لأعمال الصندوق ولأخبار الأفلام والمسرحيات".

وتابع تركي كاشفا عن أبرز ما دار بينه وبين الزعيم في اللقاء:

- قال لي جملة حتبقى عالقة في ذهني كثيراً وهي (ربنا يسعد بيك مصر).

- قال لي إنه يتنفس المسرح وإنه أحب الأماكن له.

- قلت له إن رامي ومحمد بيجددوا الآن فيلم البحث عن فضيحة وأيضاً شمس الزناتي، وكان سعيدا جداً.

- يتابع الأهلي في كأس العالم.

- شربت عنده أحلى شاي العروسة.

واختتم تركي منشوره بالدعاء لـ عادل إمام "ربنا يحفظه ويسعده زي ما كان سبب في سعادة الملايين ٦٠ سنة".

جدير بالذكر أن البحث عن فضيحة وشمس الزناتي قدمهما الزعيم في مرحلتين مختلفتين من مشواره الفني، كان الأول في بداياته وشاركه البطولة سمير صبري، ميرفت أمين، يوسف وهبي، بينما قدم الثاني بعدما أصبح أحد أبرز نجوم السينما في العالم العربي، وشاركه البطولة سوسن بدر، أحمد ماهر، إبراهيم نصر، مصطفى متولي، عبدالله محمود.

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تركي آل الشيخ عادل إمام الزعيم الأهلي رامي إمام محمد إمام البحث عن فضيحة شمس الزناتي
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