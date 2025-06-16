تركي آل الشيخ يزور عادل إمام ويكشف تفاصيل حالته الصحية

كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل زيارته للزعيم عادل إمام.

ونشر تركي صورة تجمعه بنجلي الزعيم: المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام وحفيد عادل إمام عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: اليوم يوم سعيد جداً بالنسبة لي حيث زرت فيه الأسطورة العربية الأستاذ الكبير عادل إمام، وسعدت جداً برؤيته بصحة وعافية وكعادته لم تخلُ الجلسة من بعض الضربات في منتصف الجبهة".

وتابع تركي كاشفا عن أبرز ما دار بينه وبين الزعيم في اللقاء.. للتفاصيل (ما حدث بين "الزعيم" عادل إمام وتركي آل الشيخ في لقائهما الأخير)

كواليس اللقاء كاملة تحدث عنها المستشار تركي آل الشيخ.. للتفاصيل (المستشار تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بزيارة عادل إمام)

ويُعد عادل إمام من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، وقدم خلال مسيرته الحافلة العديد من الأعمال الخالدة في السينما، منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

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