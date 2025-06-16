بالصور.. وصلة هزار بين شيرين رضا ومينا مسعود في عرض فيلم "في عز الضهر"

كتب - معتز عباس:

تصوير / نادر نبيل:

شهدت السجادة الحمراء من العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر" وصلة هزار بين الفنانة شيرين رضا والفنان العالمي مينا مسعود.

وانطلق منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر" بطولة مينا مسعود، والمقام حاليا بإحدى دور العرض السينمائي في مدينة 6 أكتوبر.

وصل العرض الخاص، أبطال وصناع فيلم "في عز الضهر" النجم العالمي مينا مسعود، والفنانة شيرين رضا والفنان إياد نصار، والفنان محمود حجازي، والفنانة هيدي كرم، الفنانة أنوشكا، الفنان مجدي كامل، الفنانة علا رشدي، والمخرج خالد يوسف،

ويعتبر فيلم "في عز الضهر"، هو البطولة الأولى للفنان مينا مسعود داخل مصر، بمشاركة جميلة عوض وشيرين رضا ومحمود البزاوي وإيمان العاصي.

الفيلم من اخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ويجمع بين الأكشن والتشويق.

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