ليلى أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور: "كسبتي قلوبنا"

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة التقطتها أثناء تواجدها في دولة قطر لحضور افتتاح أحدث عيادات شام الذهبي ابنة المطربة أصالة.

وظهرت ليلى بإطلالة أنيقة مرتدية ملابس باللون الأبيض، ولاقت الصور إعجاب متابعيها، ومن بين تعليقاتهم: "نجمتي الصغيرة، عسل ما شاء الله، قمر، الملاك، أميرة، يا رب احفظي ما عليكي، أجمل واحدة في الدنيا، ليلى انتي كسبتي قلوبنا بأخلاقك وجمالك ورقيك في التعامل مع كل شيء بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله".

جدير بالذكر أن ليلى شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، إخراج ياسمين أحمد كامل.

واحتفلت ليلى في شهر أبريل الماضي بزفافها على الفنان هشام جمال، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.