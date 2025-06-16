هيدي كرم وشيرين رضا تخطفان الأنظار من العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"

كتب - معتز عباس:

تصوير / نادر نبيل:

شهد العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر" حضور أبطال وصناع الفيلم السينمائي، تمهيدًا لعرضه في السينمات يوم 18يونيو الجاري.

ووصلت العرض الخاص الفنانة هيدي كرم، والفنانة شيرين رضا، ليخطفون الأنظار أمام الكاميرات على "الريد كاربت".

انطلق منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر" والمقام حاليا بإحدى دور العرض السينمائي في مدينة 6 أكتوبر، والذي شهد حضور كوكبة من نجوم الفن وأبطال العمل السينمائي، وهم: الفنان إياد نصار، والفنان محمود حجازي، الفنانة أنوشكا، الفنان مجدي كامل، الفنانة علا رشدي، والمخرج خالد يوسف.

ويعتبر فيلم "في عز الضهر"، هو البطولة الأولى للفنان مينا مسعود داخل مصر، بمشاركة جميلة عوض وشيرين رضا ومحمود البزاوي وإيمان العاصي.

فيلم "في عز الضهر"، من اخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ويجمع بين الأكشن والتشويق.

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