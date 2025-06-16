أظافر طويلة وحجاب.. الجمهور يعلق على إطلالة مايا دياب الغريبة

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة مايا دياب جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت مايا بإطلالة جريئة وغريبة، إذ ارتدت غطاء رأس (حجاب) وملابس جريئة، كما ظهرت بأظافر طويلة، واكتفت في تعليقها على الصور بوضع رمز الوردة.

وجاءت تعليقات الجمهور في أغلبها لتؤكد إعجابهم بإطلالتها، وانتظارهم لعملها الفني الجديد، وكتبوا: "لا أحد يشبهك أنتي أيقونة الموضة.. دعيهم يتعلمون"، "يسعد هالجمال"، "واو بجد حلو اللوك جدا مش قادر أستنى اكتر من كدا على الكليب والأغنية، بعد الأيام لحد يوم عشرين، متحمس أوي أوي عشان أسمع وأشوف الكليب، متأكد انه هيكسر الدنيا أوي، إن شاء الله بحبك مايا أوي".

جدير بالذكر أن مايا دياب أحيت مؤخرًا حفلة في دولة البحرين، وشاركت جمهورها فيديو من الحفل وكواليسه، كما تستعد الفترة الحالية لطرح أحدث أغانيها.