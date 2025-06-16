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ملك قورة تخطف الأنظار أثناء قضاء إجازة الصيف.. والجمهور يغازلها

09:26 م الإثنين 16 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ملك قورة في اجازة الصيف
  • عرض 6 صورة
    ملك قورة في اجازة الصيف
  • عرض 6 صورة
    ملك قورة في اجازة الصيف
  • عرض 6 صورة
    ملك قورة
  • عرض 6 صورة
    ملك قورة
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ملك قورة أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أخر جلسة تصوير خضعت لها، أثناء استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت ملك صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمال حلاوة كلها فيكي"، "جميلة جدا"، "جميلة الصور والمكان"، "زي القمر".

يذكر أن، آخر مشاركات ملك قورة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

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الفنانة ملك قورة ملك قورة على إنستجرام ملك قورة تقضي إجازة الصيف
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