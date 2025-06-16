"الأخصام بينكشوني".. المطرب مسلم يوجه رسالة غامضة بعد تعرضه لوعكة صحية

كتب - معتز عباس:

وجه مطرب المهرجانات مسلم رسالة غامضة، بعد تعرضه لأزمة صحية هو وزوجته الأيام الماضية.

ونشر مسلم "فيديو ستوري" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلًا: "الأخصام بينكشوني، بس طريقك غلط هيعمل معاهم الغلط .. كلها يومين".

وكان مسلم قد أعلن في وقت سابق إصابته وزوجته بوعكة صحية مفاجئة، حيث نشر صورة لها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "ربنا يشيل عنك يا حبيبتي ويشفيكي، ويبعد عنك عين أي حد مش بيحب الخير لينا، ربنا يحفظك ليا".

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