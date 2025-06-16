بالصور| فريق مسلسل "ابن النصابة" يحتفل بعيد ميلاد ياسمينا العبد

كتبت- منى الموجي:

احتفل فريق عمل مسلسل "ابن النصابة" بعيد ميلاد الفنانة الشابة ياسمينا العبد الـ19، وذلك في أول يوم تصوير لها ضمن أحداث العمل.

وشارك في الاحتفال كل من النجمة كندة علوش، والفنان معتز هشام، وحمزة دياب، إلى جانب مخرج المسلسل أحمد عبدالوهاب، ونشرت ياسمينا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من أجواء الاحتفال، معربة عن سعادتها بهذه المفاجأة ودعم زملائها.

مسلسل ابن النصابة يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين، العمل من إخراج أحمد عبدالوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

وفي سياق آخر، تواصل ياسمينا العبد حصد الجوائز والتكريمات، إذ حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان كأس إنرجي عن دورها في مسلسل لام شمسية، كما كرّمت في حفل Creative Summit عن نفس الدور.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمينا كان مسلسل لام شمسية الذي عُرض في موسم دراما رمضان ٢٠٢٥، وقدّمت خلاله شخصية زينة.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ياسمينا العبد. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوّق.