كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة غادة عبدالرازق متابعيها والجمهور، مقاطع فيديو لها مصممة بالذكاء الاصطناعي.

ونشرت غادة الفيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أخيرًا اتاكدت إني بحب شغلي أكتر من نفسي".

جسدت النجمة غادة عبد الرازق شخصية شفاعات، في مسلسل "شباب امرأة"، التي قدمتها الفنانة تحية كاريوكا في الفيلم الأصلي، بينما يؤدي يوسف عمر دور إمام، الذي جسّده الفنان شكري سرحان.

وضم مسلسل "شباب امرأة" نخبة من النجوم، من بينهم محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، وشايما الشريف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

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