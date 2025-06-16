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أحمد العوضي يتعاقد على بطولة فيلم سينمائي جديد إنتاج السبكي

06:45 م الإثنين 16 يونيو 2025

الفنان أحمد العوضي

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كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد العوضي تعاقده على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "البوب"، مع المنتجين أحمد وكريم السبكي.

ونشر العوضي صورة له مع أحمد وكريم السبكي عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: " فيلم البوب انتاج احمد السبكي وكريم السبكي ، نجاح دباح ان شاء الله بفضل ربنا وبدعم اخواتي الغاليين".

وشارك الفنان أحمد العوضي، في مسلسل "فهد البطل"، الذي عرض في رمضان الماضي، الذي ضم كوكبة من نجوم الفن، وهم: أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود ، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

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الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي يتعاقد على فيلم جديد فيلم سينمائي جديد إنتاج السبكي فيلم البوب أحمد العوضي على فيسبوك
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