حلا شيحة تنشر صورًا مع بناتها.. وتحتفل مع الجمهور بهذه المناسبة

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة حلا شيحة، بوصول مليون مشاهدة على قناتها الجديدة على موقع "يوتيوب".

وشاركت حلا متابعيها صورًا لها بالحجاب، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الحمد لله، وصلت قناتي على يوتيوب إلى أكثر من مليون مشاهدة، مجرد رقم… بس ده دليل علي صدق المشاعر والمحبة الرسالة الصادقة بتوصل… يارب فعلاً تبقي صادقة دايماً ويارب يجمعنا دايماً على ما يحب ويرضى".

وأضافت: "من أعماق قلبي شكرًا لكل شخص دعم، تابع، علّق، أو اتأثر بكلمة، حبيت تفرحوا معايا".

كانت آخر مشاركات حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وشاركها البطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

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