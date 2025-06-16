هشام ماجد: موت أحمد فهمي كان مقلب من تدبيري

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان هشام ماجد، تفاصيل المقالب التي كان يدبرها بمشاركة زميله الفنان أحمد فهمي، خلال دراستهما الجامعية.

وتحدث هشام ماجد،عن مشاغباته، خلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وقال: "أيام الجامعة، كنا نتفق على تدبير مقلب في زميل لنا، وأدعي أني اتخانقت مع فهمي، أثناء ركوبنا في السيارة، وأنه أغمى عليه، وقمت بدفعه خارج السيارة".

وتابع: "كنت أوهم زميلنا، أن فهمي مات، ولابد أن يعود معي، حتى نقوم بدفن فهمي، وفي نفس الوقت يصل لنا صديق آخر بسيارته للمساعدة، بدعوى أني طلبت أيضا مساعدته".

وظهر هشام ماجد، في البرنامج، بمشاركة المخرج معتز التوني، بعد تعاونهم في عدة أعمال، منها مسلسل "اللعبة" بأجزائه الأربعة، وأفلام "إكس مراتي"، و"سمير وشهير وبهير".