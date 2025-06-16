عمرو محمود ياسين يوجه رسالة لـ كريم فهمي بسبب "220 يوم"

كتب- هاني صابر:

وجه المؤلف عمرو محمود ياسين، رسالة تهنئة للفنان كريم فهمي بعد طرح البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "220 يوم" قبل عرضه على منصة "شاهد" قريبا.

ونشر عمرو ياسين، بوستر المسلسل، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "دغدغ الدنيا يا كيكو.. مبروك يا حبيبي".



تدور أحداث مسلسل 220 يوم في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يجسد كريم فهمي دور روائي يعيش صراعًا مع زوجته صبا مبارك، وذلك في قالب درامي رومانسي اجتماعي يتناول قضايا الأسرة.

مسلسل "220 يوم" بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض، وغيرهم، ومن إخراج كريم العدل.