11 صورة ترصد رحلة إلهام شاهين بالعراق قبل إغلاق المجال الجوي

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت النجمة إلهام شاهين، استعدادها والإعلامية هالة سرحان، للعودة إلى القاهرة، بعدما علقتا في العراق لأيام نتيجة لغلق مطار بغداد، مع تصاعد الهجمات الجوية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وتوجهت النجمة إلهام شاهين، بمصاحبة الإعلامية هالة سرحان، إلى العراق، منذ 5 أيام لحضور فعاليات الدورة الرابعة عشر للمهرجان الدولي للمرأة الإعلامية، وذلك بدعوة من د. نبراس المعموري "رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات".



وحرصت إلهام، على حضور حفل افتتاح الدورة، وهي ترتدي فستان على الطراز الفرعوني، من تصميم مصمم الأزياء سيف العبيدي.

والتقت إلهام ونخبة من الإعلاميات المشاركات بالمهرجان، مع السيدة الأولى بالعراق شاناز إبراهيم أحمد "حرم السيد رئيس الجمهورية العراقية"، وذلك في القصر الرئاسي.

وقام رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، باستقبال النجمة إلهام شاهين، مع مجموعة من الإعلاميات المشاركات بالمهرجان.

وتوجه نقيب الفنانين العراقي جبار جودي، إلى فندق إقامة النجمة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، للإطمئنان بعد إغلاق المجال الجوي في بغداد، وتعذر العودة عقب بداية الضربات الجوية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وأعلنت النجمة إلهام شاهين، اليوم الإثنين، في مقطع فيديو، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، استعدادها للعودة عبر مطار البصرة، وقالت: "إحنا في طريقنا للعودة إلى القاهرة".

وأوضحت: "كافة أجهزة الدولة العراقية، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تدخلوا من أجل إعادتنا إلى مصر".

وأكدت شاهين أن الوضع في العراق مطمئن جدا، موجهة الشكر لكل من تواصل معها وتدخل من أجل حل أزمة تعذر عودتهما نتيجة غلق المطارات.