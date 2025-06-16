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أحدث ظهور لـ أسما شريف منير وزوجها والجمهور يعلق (صورة)

02:19 م الإثنين 16 يونيو 2025

اسما شريف منير وزوجها

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت أسما شريف منير، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة تجمعها مع زوجها أحمد شامل بعد احتفالهما مؤخرا بزواجهما.

ونشرت أسما، صورتها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الذكريات الأساسية".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يهنيكوا وتبقى بداية جميلة وهادية وفيها سلام، ربنا يسعدك، ملكة جمال العالم ، ربنا يسعد قلبك، ربنا يكتبلك السعادة دنيا وآخرة، ربنا يسعدك ويعوضك خير، الله يسعدكم".

يذكر أن، أسما شريف منير، كشفت عن خبر زواجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها".

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