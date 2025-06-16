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لطيفة تحسم جدل وفاة شقيقها: "أخويا مات أحسن موتة"

01:18 م الإثنين 16 يونيو 2025

النجمة لطيفة

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كتب- مصطفى حمزة:

نفت المطربة لطيفة، ما تردد بشأن تفاصيل وفاة شقيقها "نور الدين"، موضحة أنها تحدثت معه قبل رحيله بساعتين يوم السبت الماضي.

وحسمت المطربة لطيفة، الجدل المثار حول وجود شبهة جنائية بوفاة شقيقها، وذلك في مداخلة هاتفية مع إذاعة "موزاييك" التونسية.

وقالت لطيفة: "أخويا كان ملاك العيلة، اسمه نور الدين، قبل ما يتوفى بساعتين كان بيتكلم معانا وبيضحك، وكان يتابع الأخبار، وقلبه حزين على اللى بيحصل في غزة وفلسطين، ربنا يكتب لنا موتة زيه، هو مات أحسن موتة وهو على سريره".

وأضافت لطيفة: "أخويا كان قريب من بيته فبيرن عليه مردش، كسر الباب عليه.. ده اللي حصل وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيقول ويكتب أخبار مش صح".

وأعلن مختار عرفاوي شقيق المطربة لطيفة، أمس الأحد عبر صفحته على فيسبوك، عن موعد ومكان تشييع جنازة شقيقهما الراحل "نور الدين"، موضحا أنه سيقام بمنزلهم في 6 نهج محمد عبده منوبة، على أن تقام صلاة الجنازة في جامع السيدة، عقب صلاة الظهر غدا الثلاثاء 17 يونيو ، ويتم الدفن بمقبرة سيدي عمر منوبة.

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لطيفة موزاييك مختار عرفاوي نور الدين
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