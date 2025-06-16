بعد عرضه.. أسماء أبو اليزيد تنشر صورا من كواليس تصوير "فات الميعاد"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من كواليس تصوير مسلسل"فات الميعاد" الذي بدأ عرضه على منصة "واتش أت" يوم الجمعة وعلى "dmc" السبت الماضي.

ونشرت أسماء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مين بيشوف فات الميعاد؟".

وتدور أحداث مسلسل فات الميعاد حول طلب زوجة الطلاق من زوجها بإستحالة العشرة بينهما، ولكن هذا الطلب يتحول إلى كرة ثلج تتعاظم ويتفاقم أثرها على حياة كل أبطال المسلسل، ليتورطوا جميعًا في صراع درامي شيق تتبدل فيه حياتهم، وتكشف ما تخفيه داخل نفس كل منهم، وذلك وسط عوالم مليئة بالرومانسية والحب وما تفرضه من ود وشجاعة أحيانًا، ومن خوف وجبن وتناقض في أحيان أخرى.

مسلسل "فات الميعاد" يتكون من 30 حلقة، ومن إخراج سعد هنداوي، وبطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، محمد علي رزق، محمود البزاوي، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، سلوى محمد علي.