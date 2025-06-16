كتب-مصطفى حمزة:

تتوجه النجمة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، إلى القاهرة في هذه الأثناء، بعدما علقتا في العراق لأيام نتيجة لغلق مطار بغداد، مع تصاعد الهجمات الجوية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

ونشرت النجمة إلهام شاهين، مقطع فيديو، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وقالت: "إحنا في طريقنا للعودة إلى القاهرة".

وأوضحت: "كافة أجهزة الدولة العراقية، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تدخلوا من أجل إعادتنا إلى مصر".

وأكدت شاهين أن الوضع في العراق مطمئن جدا، موجهة الشكر لكل من تواصل معها وتدخل من أجل حل أزمة تعذر عودتهما نتيجة غلق المطارات.

كانت النجمة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، سافرتا لحضور فعاليات المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية. وتعذرت عودتها بسبب إغلاق المجال الجوي العراقي، مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.