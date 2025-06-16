بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ هدى المفتي وشيماء سيف تعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة.

ونشرت هدى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الكثير من المكرونة ..القليل من الدراما".

وتفاعلت الفنانة ريهام عبدالغفور مع إطلالتها، وعلقت "قمراية". وكتبت الفنانة شيماء سيف "قمراية بحبك أوي". وكتبت الفنانة داليا شوقي "جميلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، عسل أوي، أسرع واحدة بتغير ملامحها، جمالك، الحلوة، جميلة خالص".

يذكر أن، هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.