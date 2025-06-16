بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ بوسي والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة بوسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بفستان جريء.



ونشرت بوسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "بسبوسة القمر، أحلى واحدة على الكوكب، زي العسل بصراحة، وحش المجرة، ملكة".

يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات "يوتيوب".