إعلان

بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ بوسي والجمهور يغازلها (صور)

11:51 ص الإثنين 16 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بوسي (2)
  • عرض 7 صورة
    بوسي (5)
  • عرض 7 صورة
    بوسي (4)
  • عرض 7 صورة
    بوسي (3)
  • عرض 7 صورة
    بوسي (6)
  • عرض 7 صورة
    بوسي (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة بوسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بفستان جريء.

ونشرت بوسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "بسبوسة القمر، أحلى واحدة على الكوكب، زي العسل بصراحة، وحش المجرة، ملكة".

يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

بوسي إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
دمار ورعب وبكاء وعويل.. شاهد تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟- صور وفيديو
من لبنان للأردن وسوريا.. احتفالات عربية بالصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل- فيديوهات