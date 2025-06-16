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"رجلي الخارق".. أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد نجله حسن

09:00 ص الإثنين 16 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    احمد فهمي وابنه حسن
  • عرض 8 صورة
    حسن نجل المطرب أحمد فهمي
  • عرض 8 صورة
    حسن نجل المطرب أحمد فهمي
  • عرض 8 صورة
    حسن نجل المطرب أحمد فهمي
  • عرض 8 صورة
    حسن نجل المطرب أحمد فهمي
  • عرض 8 صورة
    حسن نجل المطرب أحمد فهمي
  • عرض 8 صورة
    احمد فهمي وابنه حسن
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كتب - معتز عباس:

حرص المطرب أحمد فهمي على الاحتفال بعيد ميلاد نجله حسن.

ونشر فهمي مقطع فيديو يجمع لقطات وصور مع ابنه حسن، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "عيد ميلاد سعيد حبيبي حياتي وكل شيء بالنسبة لي .. رجلي الخارق، أنا فخور جدا بك .. ربنا يحفظك و يحميك".

وشارك أحمد فهمي في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "في لحظة"، بطولة ميرنا نور الدين في دور فريدة، إلى جانب نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي، من إخراج أحمد خالد وتأليف هشام هلال.

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أحمد فهمي نجل أحمد فهمي
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