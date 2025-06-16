الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة

كتبت- منال الجيوشي

كشف مختار العرفاوي، موعد ومكان تشبيع جثمان شقيق المطربة لطيفة، الذي رحل عن عالمنا اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية

وكتب العرفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى أبناء وبنات المرحوم علية بن عمر العرفاوي وكل العائلة و أقاربهم المغفور له بإذن الله تعالى أخوهم نور الدين بن علية العرفاوي"

وتابع: "سيتم رفع جثمانه الطاهر من منزلهم ب 6 نهج محمد عبده منوبة إلى جامع السيدة حيث سيصلى عليه إثر صلاة الظهر ليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، وسيتم الدفن بمقبرة سيدي عمر منوبة"

وأضاف: "رحمه الله رحمة واسعة، اللهم أحسن مثواه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وثبته عند السؤال واجعل القرآن الكريم حجة له وألحقه بالصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً"