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مي عمر جريئة وليلى أحمد زاهر أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الإثنين 16 يونيو 2025
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    صولا عمر
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    بسنت شوقي وزجها محمد فراج
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    لقاء الخميسي
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    ليلى أحمد زاهر ط
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    مي عمر من أحدث ظهور
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    نور إيهاب
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    هيفاء وهبي
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    نيللي كريم
  • عرض 10 صورة
    أسيل عمران
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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر
ظهرت الفنانة مي عمر بفستان قصير باللون الأبيض، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل جمهورها.

نور إيهاب
شاركت الفنانة نور إيهاب جمهورها صورة جديدة لها وظهرت بدون مكياج، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

ليلى أحمد زاهر
تألقت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر في أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ بدلة كلاسيك أنيقة.

لقاء الخميسي
نشرت الفنانة لقاء الخميسي أحدث ظهور لها على طريقة الـ "سيلفي"، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

بسنت شوقي
ظهرت الفنانة بسنت شوقي مع زوجها الفنان محمد فراج، وخلال حضورهم افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نيللي كريم
خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار إليها من أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أسيل عمران
شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران جمهورها صور جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

هيفاء وهبي
ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع عارضة الأزياء تمارا كالينيتش، وأعادت نشر الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

صولا عمر
نشرت الفنانة صولا عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من العاصمة الفرنسية باريس

أسيل عمران نيللي كريم نور إيهاب هيفاء وهبي مي عمر ليلى زاهر
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