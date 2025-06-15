نقل نجل أحمد السقا للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

كتب - معتز عباس:

كشف ياسين السقا، تعرض شقيقه حمزة نجل الفنان أحمد السقا، لوعكة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى المستشفى.

وشارك ياسين، صورة لشقيقه من داخل المستشفى، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلق: "حمد لله على السلامة يا زوز"، دون كشف أي تفاصيل.

وشارك ياسين السقا في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "سيد الناس، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

بينما ينتظر أحمد السقا طرح فيلمه السينمائي الجديد "أحمد وأحمد" يوم 2 يوليو المقبل.

فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وغادة عبد الرازق، ومحمد لطفي ورشدي الشامي جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال.

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