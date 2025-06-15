عبير الشرقاوي: والدي كان حقاني ومش بيجامل حد

كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، إن حياتها الآن أفضل، موضحة أن شهرتها جاءت عن طريق تقديمها دور البطولة المطلقة في مسرحية "عطية الإرهابية"

وتابعت عبير الشرقاوي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، مؤكدة أنها كانت تدرس المسرح في الجامعة الأمريكية ووالدها وقتها رشحها للبطولة في مسرحية "عطية الإرهابية"، بدلاً من الفنانة الراحة سهير البابلي ووقتها شعرت بأن هناك زلزال يدور حول رأسها

وأكدت أن والدها الراحل جلال الشرقاوي دعا جميع فنانين مصر لحضور المسرحية ووقتها كان من ضمن الحضور الزعيم عادل إمام، وفي نهاية المسرحية صعد الزعيم ورفع يدها للأعلى ووقتها استمدت منه طاقة إيجابية.

وأضافت عبير الشرقاوي: "أنا الفترة دي بهتم بابني وبقعد أسمع تفسير القرآن، واتفرج على مسلسلات، الحياة عمومًا مش مريحة، ومن وقت الكورونا والمصايب نازلة على العالم، وربنا يرفع عنا، الحاجات دي بتخلينا نعيش في توتر دائم".

وأوضحت عبير الشرقاوي أن والدها المخرج الكبير جلال الشرقاوي، لم يحصل على التقدير والتكريم الذي يليق بتاريخه الفني، مشيرة إلى أنه كان شخصية "حقانية" لا يُجامل

واختتمت عبير الشرقاوي حديثها قائلة: "بابا متكرمش زي ما يستحق، كان إنسان بيقول الحق من غير ما يخجل، وده مكنش بيخلي الناس تحبه لأن في ناس بتحب الحقيقة ناقصة وفيها مجاملات، لكن بابا كان مختلف".