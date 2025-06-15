كتب - معتز عباس:

حرصت المطربة أصالة نصري على استعادة ذكرياتها مع والدها الملحن الراحل مصطفى نصري، وذلك بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بعيد الأب الذي يوافق يوم 21 يونيو الجاري.

ونشرت أصالة صورة نادرة جمعتها بوالدها وهي طفلة صغيرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يا أبي كل سنة وأنت في روحي وكياني وقلبي سكنك وأدعو الله ربّي أنّ يجعل جنات النعيم مقامك يا أطيب الناس وأغلاهم وأن يرحمك برحمته وعيدك في قلبي يتجدّد كل يوم.. لم أنساك لحظة ولم تفارقني يوم ياسيد الرجال يا مالك روحي يا أبي.. عيد الأب".

وتستعد النجمة أصالة لإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية، والمقرر طرحه خلال يونيو الجاري.

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