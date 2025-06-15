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جلسة تصوير جريئة لـ صولا عمر في فرنسا.. والجمهور يغازلها

09:28 م الأحد 15 يونيو 2025
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة صولا عمر أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من مدينة كان الفرنسية.

وظهرت صولا بإطلالة جريئة مرتدية فستان أزرق قصير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "معاكي رخصه تمشي بالجمال دا"، "الأفضل والأجمل"، "حلوة أوي"، "الفستان تحفة".

وكانت آخر أعمال الفنانة صولا عمر، المشاركة في مسلسل "موضوع عائلي 3" بطولة ماجد الكدواني ومحمد رضوان وسما إبراهيم وطه الدسوقي ورنا رئيس، ورانيا يوسف، وطه دسوقي ونور اللبنانية وآخرين، إخراج أحمد الجندي.

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صولا عمر مدينة كان الفرنسية إطلالة صولا عمر انستجرام صولا عمر
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