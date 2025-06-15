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بعد ظهوره بـ "عكاز" في حفل الكويت.. تامر حسني يوجه رسالة لـ تامر عاشور

08:45 م الأحد 15 يونيو 2025

تامر عاشور من حفل الكويت

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كتب - معتز عباس:

حرص المطرب تامر عاشور على توجيه رسالة شكر لجمهور الكويت والنجم تامر حسني، بعد إحيائهما حفلًا غنائيًا في دولة الكويت ضمن مهرجان "ليلة عمر".

ووجه تامر عاشور رسالة لـ "نجم الجيل" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "جمهور الكويت وأهلها الحلوين، شكراً من كلّ قلبي على استقبالكم وتفاعلكم وحبكم اللي لمسته في كلّ شخص كان حاضر امبارح. بجد كانت "ليلة عمر" بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى، وده زاد بوجود النجم الكبير تامر حسني تامر حسني في نفس الحفل. مهما وصفتلكم تقديري وحبي ليه، مش هيكفي".

وأكمل عاشور: "كان يوم جميل قوي، وانتم كنتوا أحلى جمهور. وكل الشكر للأستاذ عبدالعزيز الزيدي، رئيس مجلس إدارة شركة "ليلة عمر"، على المجهود والتنظيم المبهر".

وأضاف: "بشكر فرقتي الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال، وهندسة الصوت والمسرح والإضاءة، وفريق إدارة أعمالي، وكل مَن حضر وشارك. وكمان بشكر فرقة النجم تامر حسني على مشاعرهم الطيبة تجاهي. شكراً من قلبي".

ورد عليه تامر حسني في ستوري عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وكتب: "يا تيمو يا عاشور الشرف ليا انا يا حبيبي وبعدين انت اللي حبيبي، وإنت اللي نجم كبير بفنك وأخلاقك، وألف مليون سلامة عليك يا حبيبي، وأجدع سلام من تيمو حسني لمحبين الغالي تيمو عاشور".

أحيا المطرب تامر عاشور الجمعة 13 يونيو، حفلا غنائيا كبيرا في الكويت، وظهر ممسكا بـ"عكاز" يساعده على السير، بعد خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته بالرباط الصليبي.

تامر حسني على انستجرام

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تامر عاشور تامر حسني مهرجان ليلة عمر الكويت انستجرام تامر عاشور
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