رضوى الشربيني توجه رسالة لـ شام الذهبي بعد افتتاح عيادتها الجديدة

كتب - معتز عباس:

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إلى شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، عقب افتتاح عيادتها الطبية الجديدة في قطر.

ونشرت رضوى صورًا تجمعها بـ شام، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مبروك يا روح قلبى و يارب أشوفك ناجحة طول العمر".

يذكر أن شام الذهبي افتتحت عيادتها الثانية في قطر أول أمس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، من بينهم الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر، وابنتهما الفنانة ليلى زاهر، والفنانة مي عمر، والإعلامية رضوى الشربيني، وغيرهم.

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