خاص| حقيقة وجود شبهة جنائية بوفاة شقيق لطيفة

كتب-مصطفى حمزة:

كشف صلاح طرابلسي، ابن عمة المطربة التونسية لطيفة، حقيقة ما يثار عن وجود شبهة جنائية في وفاة شقيقها نور الدين.

وتحدث صلاح طرابلسي في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن مايثار حول وجود شبهة جنائية، وأن الراحل تم العثور عليه ميتا في منزله، ولديه إصابة في الوجه.

وقال:" لاحول ولا قوة إلا بالله، كل هذا كذب وعار تماما من الصحة، الراحل نور الدين بن علية عارفاوي، توفاه الله، إثر معاناته من أزمة قلبية، ولا توجد أي شبهة جنائية إطلاقا".

وأعلنت المطربة لطيفة عن الوفاة، عبر صفحاتها في مواقع التواصل، إذ كتب: "أخويا في ذمة الله، الله يرحمك يا أخويا يا غالى لسه كنت بتكلمنى امبارح يا نور الدين الله يصبرنا على فراقك يا اطيب يا غالي يا ملاك في صفة إنسان الله يرحمك ياروحي يا غالي ويغفرلك في جنة النعيم بإذن الله".