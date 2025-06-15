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سماء إبراهيم تُهدي عملها الجديد لروح والدتها في معرض الفنون التشكيلية

07:43 م الأحد 15 يونيو 2025

الفنانة سماء إبراهيم

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كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة سماء إبراهيم عن مشاركتها في فعاليات المعرض العام للفنون التشكيلية في دورته الـ45، من خلال عمل فني جديد يحمل اسم "رشيدة"، وهو اسم والدتها الراحلة.

ونشرت "سماء" عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" منشورًا جاء فيه: "اليوم الأحد 15 يونيو 2025، يسعدني وأتمنى من الله أن أقدم عملي الجديد بعنوان (رشيدة)، وهو اسم أمي الحبيبة، رحمها الله. أهديها ذلك العمل التشكيلي الذي يجمع بين الأداء الحي والصورة البصرية، من خلال فعاليات المعرض العام للفنون التشكيلية الـ45، والذي يُفتتح اليوم بقصر الفنون في تمام الساعة السابعة مساءً.. (الدعوة عامة)".

وتابعت: "أقدّم العمل بإذن الله اليوم، وسوف أُعلن لاحقًا عن مواعيد العروض الأخرى، إن شاء الله".

يذكر أن الفنان سماء إبراهيم شاركت في مسلسل "موضوع عائلي 3"، بطولة ماجد الكدواني ومحمد رضوان وسماء إبراهيم وطه الدسوقي ورنا رئيس، ورانيا يوسف، وآخرين، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.

سماء إبراهيم

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سماء إبراهيم المعرض العام للفنون التشكيلية فيسبوك سماء إبراهيم
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