كتب - معتز عباس:

شارك الفنان خالد سليم متابعيه صورًا جديدة مع أصدقائه من نجوم الفن، أثناء حضورهم مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاحية مونديال كأس العالم للأندية.

ونشر خالد سليم، مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "لما الكورة تجمع بين العراقة والعالمية.. كان لازم أكون في الحدث! الأهلي دايمًا قدها".

وحرص خالد سليم على التقاط صورة تذكارية مع نجوم الفن الذين حضروا المباراة وهم: "محمد فراج وبسنت شوقي وعمرو وهبة وخالد عليش ومحمد كيلاني".

انتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، التي أُقيمت فجر اليوم الأحد 15 يونيو 2025، بنتيجة التعادل السلبي (0-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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