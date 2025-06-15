إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"سيكو سيكو" في المركز الثالث

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 3 أفلام فقط على إيرادات شباك التذاكر، هي: المشروع X، ريستارت، سيكو سيكو، وحققت أمس السبت 14 يونيو 2025، إيرادات بلغت 3 ملايين و763 ألفا و767 جنيها، موزعة على النحو التالي..

المشروع x

احتل فيلم المشروع X المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليونا و829 ألفا و647 جنيها.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الثاني، محققا مليونا و656 ألفا و450 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

سيكو سيكو

وذهب المركز الثالث والأخير لفيلم "سيكو سيكو"، وحقق 277 ألفا و670 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.