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25 صورة من جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

04:42 م الأحد 15 يونيو 2025
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (4)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (2)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (6)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (7)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (3)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (5)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (10)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (11)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (8)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (9)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (12)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (14)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (13)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (17)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (18)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (16)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (20)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (21)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (22)
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    جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي (23)
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

شيّع الموسيقار صلاح الشرنوبي، ظهر الأحد 15 يونيو، جثمان نجله المهندس محمد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، من مسجد عمر مكرم.

وشهدت الجنازة تواجد الفنان الشاب محمد الشرنوبي، والكاتب مدحت العدل، وأسرة الراحل وأصدقائه المقربين.

وأعلن رامي الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، عن وفاة شقيقه الأكبر المهندس "محمد"، وكتب عبر صفحته في موقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخويا الكبير حبيبي ونور عيني، محمد صلاح الشرنوبي".

وأضاف: "صلاة الجنازة، اليوم الأحد 15/6/2025 بعد صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم، نحتسبه عند الله من الصالحين، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان ".

صلاح الشرنوبي مسجد عمر مكرم محمد الشرنوبي نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي
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