فيلم "شرق 12" يشارك في الدورة الثامنة من أيام القاهرة السينمائية

كتبت- منى الموجي:

يعرض فيلم "شرق 12" للمخرجة هالة القوصي ضمن فعاليات الدورة الثامنة من برنامج أيام القاهرة السينمائية بسينما زاوية والتي بدأت في أبريل الماضي، وتعرض أحدث إنتاجات السينما العربية.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم يوم الأربعاء الموافق ٢٥ يونيو، ويستمر لمدة أسبوعين، على أن يعقب عرضه الأول مناقشة مع صناعه.

يأتي عرض الفيلم في زاوية بعد جولة ناجحة في العديد من المهرجانات العالمية التي لاقى فيها استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث عرض الفيلم للمرة الأولى في نصف شهر المخرجين بالدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، كما كان عرضه العربي الأول في برنامج رؤى جديدة بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وحصل على تنويه لجنة التحكيم للتفوق التقني من مهرجان كيرلا السينمائي الدولي بالهند وذلك للتناغم المتكامل ما بين عناصر تصميم الديكور، وشريط الصوت، والتصوير، كما تم اختيار الفيلم ليعرض ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان روتردام الدولي في نسخته الـ 54، بالإضافة إلى أنه افتتح أسبوع نقاد مهرجان برلين السينمائي 2025.

الفيلم ينتمي لنوعية الكوميديا السوداء، ويدور في إطار من الفانتازيا الساخرة، بطولة: منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، ومحمود فارس، سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبدالسلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وقام بتصميم شريط الصوت عبدالرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير إنتاج محمد جمال الدين.

ومن جانبها، أعربت المخرجة "هالة القوصي" عن سعادتها البالغة لعرض الفيلم في مصر، مؤكدة أن هذا العرض يعد بمثابة التتويج الحقيقي لمجهود فريق العمل وأنها متطلعة إلى مشاركة فيلمها مع الجمهور في أروقة سينما زاوية والتي سبق وأن احتوت فيلمها الأول زهرة الصبار وتتمنى أن تقابل أكبر عدد من الحضور وتستمع إلى آرائهم حول الفيلم.

يذكر أن أيام القاهرة السينمائية، هو برنامج سينمائي مختص بعرض أحدث إنتاجات السينما العربية، أنشأته سينما زاوية عام 2017، بغرض فتح نافذة أمام الجمهور المصري للاطلاع على ما يدور في الساحات السينمائية العربية المستقلة.