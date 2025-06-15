كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان اللبناني محمد فضل شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن تأجيل جولته الغنائية في ألمانيا وهولندا، وذلك بسبب تعليق حركة الطيران من الأردن إلى أوروبا نتيجة الظروف الراهنة.

وكتب محمد شاكر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "حبايبي، كان على بالي أكون معكن، بس للأسف من اليوم لنهاية الأسبوع ما في طيَران من الأردن إلى أوروبا".

ومن المقرر أن يُحيي الفنان فضل شاكر حفلًا غنائيًا يوم 28 يونيو الجاري، ضمن فعاليات مهرجان موازين الدولي في دورته العشرين، على مسرح النهضة.

يذكر أن آخر أعمال محمد فضل شاكر كانت أغنية "سهلة"، من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكساج عمرو الخضري.

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