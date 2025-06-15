شذى حسون تحيي حفلاً غنائيًا بمهرجان موازين 23 يونيو

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة شذى حسون لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين، وذلك يوم الإثنين الموافق 23 يونيو الجاري، على خشبة منصة النهضة بمدينة الرباط.

ورّوج الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع "إنستجرام" للحفل، ونشر البوستر الدعائي وعلّق: "شذى حسون تعود للقاء جمهورها في موازين، بصوتٍ يحمل الحنين والأمل، في أمسية خاصة تُقام على منصة النهضة بالرباط مساء الاثنين 23 يونيو 2025".

وتشهد فعاليات الدورة الـ20 من المهرجان المغربي الشهير، مشاركة نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، من بينهم شيرين عبدالوهاب، روبي، تامر عاشور، ومن لبنان راغب علامة، وائل جسار، زياد برجي، نانسي عجرم، ديانا حداد، وميريام فارس.

يُذكر أن شذى حسون طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "قلبي اختار" باللهجة المصرية، والتي صدرت في مطلع عام 2025، وصُوِرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب إخراج بتول عرفة، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودي منير.

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