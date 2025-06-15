نقابة الموسيقيين تنعى نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

كتب- مصطفى حمزة:

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 15 يونيو.

وقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة، في بيان صدر اليوم الأحد، خالص التعازى لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكتب الفنان مصطفى كامل على صفحة بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راچعون، أتقدم بخالص التعازي لأخي وصديق العمر الموسيقار صلاح الشرنوبي لوفاة نجله المهندس محمد صلاح الشرنوبي، داعياً الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وشيعت جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، من مسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر، بحضور كل من الفنان محمد الشرنوبي، والشعراء: مدحت العدل، وفوزي إبراهيم وكيل جمعية الملحنين والمؤلفين، والمنتج مصطفى محسن جابر وأقارب الفقيد وعائلته.

وأعلن الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه على "إنستجرام"، وفاة ابن عمه المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي، وذلك في منشور عبر خاصية القصص القصيرة.

وكتب محمد الشرنوبي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي" .