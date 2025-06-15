هنا الزاهد تمازح أحمد حاتم بسبب بقرة.. والفنان يعلق

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان أحمد حاتم جمهوره مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور له، أثناء قضاء عطلته الصيفية بإحدى الدول الأوروبية.

ونشر "حاتم" الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، وعلقت الفنانة هنا الزاهد على ظهوره مع بقرة في إحدى الصور وكتبت: "بقرة لطيفة".

ليرد عليها أحمد حاتم قائلًا: "آسف، نسيت أعملك إشارة".

يذكر أن آخر تعاون بين أحمد حاتم وهنا الزاهد كان بمسلسل "إقامة جبرية" وظهر فيه كضيف شرف.

مسلسل "إقامة جبرية" بطولة صابرين، هنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، وتأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

أحمد حاتم ظهر كضيف شرف في مسلسل "إخواتي"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، چيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، نبيل عيسى، محمد ممدوح.

https://www.instagram.com/p/DK4ijVjM2ra/?utm_source=ig_web_copy_link

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