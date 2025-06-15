إعلان

هنا الزاهد تمازح أحمد حاتم بسبب بقرة.. والفنان يعلق

03:33 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد حاتم من أحدث ظهور له (5)
  • عرض 7 صورة
    أحمد حاتم من أحدث ظهور له (4)
  • عرض 7 صورة
    أحمد حاتم من أحدث ظهور له (7)
  • عرض 7 صورة
    أحمد حاتم من أحدث ظهور له (2)
  • عرض 7 صورة
    أحمد حاتم من أحدث ظهور له
  • عرض 7 صورة
    أحمد حاتم من أحدث ظهور له (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان أحمد حاتم جمهوره مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور له، أثناء قضاء عطلته الصيفية بإحدى الدول الأوروبية.

ونشر "حاتم" الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، وعلقت الفنانة هنا الزاهد على ظهوره مع بقرة في إحدى الصور وكتبت: "بقرة لطيفة".

ليرد عليها أحمد حاتم قائلًا: "آسف، نسيت أعملك إشارة".

يذكر أن آخر تعاون بين أحمد حاتم وهنا الزاهد كان بمسلسل "إقامة جبرية" وظهر فيه كضيف شرف.

مسلسل "إقامة جبرية" بطولة صابرين، هنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، وتأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

أحمد حاتم ظهر كضيف شرف في مسلسل "إخواتي"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، چيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، نبيل عيسى، محمد ممدوح.

https://www.instagram.com/p/DK4ijVjM2ra/?utm_source=ig_web_copy_link

اقرأ أيضًا:

بحضور أصالة.. شام الذهبي تنشر صورًا جديدة من افتتاح عيادتها في قطر

جمعية المؤلفين والملحنين تنعى نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

رضا البحراوي يعلن إلغاء حفلاته بالساحل بسبب سوء الأحوال الجوية

مي عمر توجه رسالة خاصة لـ شام الذهبي ابنة أصالة.. ماذا قالت؟

رامي صبري يعتذر لـ منة القيعي عن عدم حضور حفل زفافها.. ويوجه لها رسالة

أحمد حاتم هنا الزاهد بقرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية