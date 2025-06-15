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جنا عمرو دياب تحتفل بعيد الأب وتنشر صورا نادرة لوالدها

03:05 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عمرو دياب
  • عرض 3 صورة
    جنا دياب تحتفل بعيد الاب
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كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت جنا دياب، ابنة النجم عمرو دياب، بعيد الأب على طريقتها الخاصة، والذي يحل في شهر يونيو من كل عام.
ونشرت "جنا" صورا نادرة لوالدها، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها قائلة: "عيد أب سعيد".

وفي سياق متصل، كشفت جنا عن تسجيل أحدث أعمالها الغنائية، وذلك بحضور والدها "الهضبة" عمرو دياب، إذ شاركت متابعيها مقطع فيديو من داخل أحد الاستوديوهات عبر "إنستجرام".

وظهر "الهضبة" داخل الاستوديو أثناء تسجيل ابنته لأغنيتها الجديدة، دعمًا لخطواتها في عالم الغناء.


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