بفستان قصير.. مي عمر تتألق بأحدث ظهور وتوجه رسالة لشام الذهبي

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت من خلالها رسالة دعم لـ شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، بمناسبة افتتاح عيادتها في دولة قطر.

وظهرت مي عمر بإطلالة أنيقة وجريئة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.

وعلّقت مي على الصور قائلة: "ألف مبروك يا شام حبيبتي على افتتاح فرعكم الجديد في قطر، قوتكم وعزيمتكم الجبارة تتألقان دائمًا، وأنا فخورة جدًا بقدرتكم على تحويل كل تحدٍ إلى نجاح جديد.. إلى المزيد من الإنجازات، أحبك يا شام."

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من نجوم الفن والإعلام من مصر والوطن العربي، من بينهم: الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر، وابنتهما ليلى زاهر، والفنانة مي عمر، والإعلامية رضوى الشربيني، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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