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يُقام في 27 يونيو.. نفاد تذاكر حفل مدحت صالح بالأوبرا

02:40 م الأحد 15 يونيو 2025

مدحت صالح

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كتب- مصطفى حمزة:

يستعد المطرب مدحت صالح، لتقديم حفل غنائي جديد على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، مساء يوم الجمعة الموافق 27 يونيو.

وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن نفاد تذاكر الحفل، بعد طرحها للحجز عبر إحدى المنصات الإلكترونية ، وتراوحت أسعارها بين: 1000، و2000، و3000، و3500 جنيه.

ويقدم المطرب مدحت صالح خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، إلى جانب أغاني من زمن الزمن الجميل، وذلك بمشاركة فرقة موسيقية يقودها المايسترو أحمد عامر، وبمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم.

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مدحت صالح الأوبرا دار الأوبرا المصرية
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