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بالصور| مدحت العدل أبرز حضور جنازة نجل صلاح الشرنوبي

02:27 م الأحد 15 يونيو 2025
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

حرص الدكتور مدحت العدل، على المشاركة في جنازة نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، التي تم تشييعها ظهر اليوم الأحد 15 يونيو، من مسجد عمر مكرم.

وشهدت الجنازة تواجد الفنان محمد الشرنوبي، لأداء الصلاة على ابن عمه المهندس محمد صلاح الشرنوبي.

وأعلن رامي الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، عن وفاة شقيقه الأكبر المهندس "محمد"، وكتب عبر صفحته في موقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخويا الكبير حبيبي ونور عيني، محمد صلاح الشرنوبي".

وأضاف: "صلاة الجنازة، اليوم الأحد 15/6/2025 بعد صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم، نحتسبه عند الله من الصالحين، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان ".

جنازة نجل صلاح الشرنوبي مدحت العدل صلاح الشرنوبي
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