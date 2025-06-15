بالصور| مستندًا على أقاربه.. صلاح الشرنوبي يودع نجله لمثواه الأخير

كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

وصل قبل قليل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، إلى مسجد عمر مكرم بوسط البلد، لأداء صلاة الجنازة على نجله المهندس محمد، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الأحد 15 يونيو.

وظهر الشرنوبي مستندًا على اثنين من أفراد أسرته، وعلامات الحزن تسيطر عليه قبل الدخول إلى المسجد.

وأعلن رامي الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، عن وفاة شقيقه الأكبر المهندس "محمد"، وكتب عبر صفحته في موقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخويا الكبير حبيبي ونور عيني، محمد صلاح الشرنوبي".

وأضاف: "صلاة الجنازة، اليوم الأحد 15/6/2025 بعد صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم، نحتسبه عند الله من الصالحين، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان ".