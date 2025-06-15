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وصول جثمان نجل صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم لأداء صلاة الجنازة عليه

01:15 م الأحد 15 يونيو 2025
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    وصول جثمان نجل صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم (3)
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    وصول جثمان نجل صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم (5)
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    وصول جثمان نجل صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم (6)
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    وصول جثمان نجل صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم (4)
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    وصول جثمان نجل صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم (2)
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    وصول جثمان نجل صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم (7)
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

وصل قبل قليل، جثمان نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، لمسجد عمر مكرم، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه، إذ رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 15 يونيو.

وأعلن رامي الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، عن وفاة شقيقه الأكبر المهندس "محمد"، وكتب عبر صفحته في موقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخويا الكبير حبيبي ونور عيني، محمد صلاح الشرنوبي".

وأضاف: "صلاة الجنازة، اليوم الأحد 15/6/2025 بعد صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم، نحتسبه عند الله من الصالحين، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان ".

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